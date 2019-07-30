بالفيديو.. نانسي عجرم تحرج معجب حاول تقبيلها

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- الخليج 365:
تداول عدد من نشطاء مواقع التواصل الاجتماعي، مقطع فيديو للفنانة اللبنانية نانسي عجرم، حينما طلب أحد معجبيها تقبيلها.
وظهر أحد الشباب في المقطع، وهو يحاول تقبيل "نانسي" بعدما احتضنته، وطلب تقبيلها، لترد عليه قائلة: "لا، ما بحب التبويس"، بينما قال له أحد المتواجدين، "ياعمي مزوجة".
وشاركت نانسي عجرم في إحياء حفل غنائي بمهرجان جرش الغنائي بالأردن، وقدمت خلال الحفل باقة من أشهر أغانيها.
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