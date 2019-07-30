نجوم الفن يهنئون ملك المغرب بـ"عيد العرش"

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمد مجدي: حرص عدد كبير من نجوم الفن على تهنئة الملك محمد السادس ملك المغرب، بعيد العرش الذي يحتفل به الشعب المغربي في 30 يوليو من كل عام، عبر صفحاتهم الشخصية بمواقع التواصل الاجتماعي. جنات نشرت المطربة المغربية جنات صورة لملك المغرب عبر صفحتها بموقع "إنستجرام"، وعلقت عليها قائلة: " المغرب إنت ازدهاره نفديك يا تاجنا". دنيا بطمة نشرت المطربة المغربية دنيا بطمة صورة لملك المغرب عبر صفحتها بموقع "إنستجرام"، وعلقت عليها قائلة: "بمناسبة عيد العرش المجيد - الذكرى العشرين لتربع صاحب الجلالة الملك محمد السادس (نصره الله ورعاه) على عرش أسلافه المنعمين، أحب أن أوجه تحية ورسالة كلها حب وتقدير واحترام لقائدنا وملكنا الهمام الله يبارك في عمر سيدي (حفظه الله ورعاه) والحب اللي بينا وبينك عمره يا الغالي ما يسالي". Advertisements نانسي عجرم هنأت المطربة نانسي عجرم ملك المغرب عبر صفحتها بموقع "توتير"، وكتبت: "أحرّ التهاني لجلالة الملك محمد السادس وللأسرة الملكية والشعب المغربي بمناسبة عيد العرش الله يديم الأمن والأمان والازدهار على المغرب". سعد لمجرد نشر المطرب سعد لمجرد صورة لملك المغرب، عبر صفحته بموقع "إنستجرام"، وعلق عليها قائلا: "أدامكم الله سيدي لهذا الوطن منارا عاليا وسراجا هاديا وكل عيد عرش وأنتم بألف خير". وتحتفل المملكة المغربية اليوم الثلاثاء بذكرى مرور عشرين عاما على تولي الملك محمد السادس عرش بلاده خلفا لوالده.

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