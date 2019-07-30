محمود العسيلي يحتفل بخطوبته في الساحل الشمالي

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- منال الجيوشي:
احتفل الفنان محمود العسيلي، بخطوبته على خبيرة التجميل أمنية عبدالمنعم، مساء أمس الإثنين، بالساحل الشمالي.
ونشر "العسيلي" صورة تجمعه بالعروس، كما نشرت العروس على خاصية "الاستوري" عبر صفحتها بإنستجرام، صورتين جمعتهما.
وحضر الحفل مجموعة من أصدقائهما، واستمر حتى الساعات الأولى من صباح اليوم، ولم يحددا موعد الزفاف حتى الآن.
وكان محمود العسيلي قد أثار ضجة مؤخرا، بعد فيديو منتشر له مع أحد معجبيه، حينما رفض التصوير معه، كما انتشر مقطع فيديو آخر وهو ينفعل على أحد معجبيه.
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