الحلفاوي ينتقد تحديث "تويتر": أفشل تحديث وبه قصور

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- الخليج 365: انتقد الفنان نبيل الحلفاوي التحديث الجديد لموقع التواصل الاجتماعي "تويتر" والذي ظهر به الموقع بواجهة جديدة تسببت في إرباك بعض المستخدمين. وكتب الحلفاوي، في تغريدة له: " أفشل تحديث حصل لتويتر.. وبه قصور في جوانب عدة". يذكر أن الفنان نبيل الحلفاوي يتواصل بشكل مستمر مع متابعيه عبر موقع "تويتر"، ويدخل معهم في العديد من النقاشات. آخر أعمال الفنان نبيل الحلفاوي مشاركته في مسلسل "أمر واقع" بجانب الفنان كريم فهمي ونجلاء بدر، وريم مصطفى، ودينا فؤاد، وملك قورة، ومحمد عادل، ومحمود البزاوى، وأحمد فتحي، وإيناس كامل، ونيكولا معوض، ومن ﺇﺧﺮاﺝ محمد أسامة، وﺗﺄﻟﻴﻒ محمد رفعت.

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