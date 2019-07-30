ميساء مغربي تهنئ ملك المغرب بعيد العرش

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محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- الخليج 365:
هنأت الفنانة ميساء مغربي، عبر صفحتها الشخصية بموقع إنستجرام، الملك محمد السادس ملك المغرب، بعيد العرش الذي يحتفل به الشعب المغربي في 30 يوليو من كل عام.
ونشرت "ميساء" صورة لملك المغرب، وعلقت عليها قائلة: "أينما كنا باقون على العهد نجدد فروض الولاء والطاعة حفظكم الله ورعاكم، وأمدكم بالصحة والعافية".
وتحتفل المملكة المغربية اليوم الثلاثاء بذكرى مرور عشرين عامًا على تولي الملك محمد السادس عرش بلاده خلفا لوالده.
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