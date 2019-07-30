أحمد صلاح حسني يعلق على تعاقد الأهلي مع محمود متولي

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمد مجدي: علق الفنان أحمد صلاح حسني على تعاقد النادي الأهلي مع مدافع النادي الإسماعيلي محمود متولي، وذلك عبر صفحته الشخصية بـ"تويتر". وكتب حسني في تغريدة له: "صفقه محمود متولي صفقه مميزة؛ سيفيد الأهلي وسط ملعب وقلب دفاع لاعب عاقل صاحب شخصية لا تقلق عليه في المباريات الكبرى.. بالتوفيق". يذكر أن النادي الأهلي أعلن بشكل رسمي التعاقد مع مدافع النادي الإسماعيلي محمود متولي ليُصبح ثاني صفقات الفريق في موسم الانتقالات الصيفي.



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