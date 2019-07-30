

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب-الخليج 365:

تصوير- أسماء يسري:

وصل الفنان حلمي عبد الباقي، مقر انتخابات نقابة المهن الموسيقية، وحرص على التقاط الصور مع الأعضاء وبعض الأشخاص المتواجدين في محيط النقابة. ودخل المنافسة على عضوية المجلس 45 عضوًا منهم نادية مصطفى وحلمي عبدالباقي وعاصم المنياوي ومصطفى داغر وسيد السمان وعاطف إمام. ويُختتم في الخامسة عصر اليوم التصويت بانتخابات نقابة المهن الموسيقية.

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كانت هذه تفاصيل خبر حلمي عبد الباقي يصل نقابة المهن الموسيقية استعدادً لعملية التصويت لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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