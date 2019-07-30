تراند اليوم : تفاصيل اعترافات صديقة "شيرين سيف النصر" المتهمة بسرقتها...

أقرت صديقة الممثلة المصرية شيرين سيف النصر، بسرقة شقتها، خلال التحقيقات أمام النيابة، مشيرة إلى أنها باعت بعض المجوهرات بقيمة 20 ألف جنيه.

وكشفت التحريات عن أن المتهمة حصلت على مفتاح غرفة نوم "سيف النصر" منها، قبل فترة، إثر ضائقة مالية مرت بها، وقد تم العثور على عقدين تم تقليدهما بالزجاج من أجل تضليلها، وحتى لا تشك في اختفاء المجوهرات.

وقالت المتهمة بتحقيقات النيابة: "طمعت في المجوهرات من الذهب والماس التي تمتلكها "شيرين" ففكرت في سرقتها دون أن تشعر مستغلة دخولي إلى شقتها بسهولة وبحرية تامة وبحكم علاقة الصداقة التي تجمعني بها، وأيضا معرفتي لكل ركن بالشقة ومكان تواجد المجوهرات والأشياء الثمينة بغرفة نومها، فانتهزت فرصة انشغالها في المطبخ، وتسللت إلى غرفة النوم وأخذت قطع صغيرة من الماس والباقي من الذهب، وانصرفت من الشقة".

وأضافت: "أخذت كمية المصوغات الذهبية وعرضت بعضًا منها على جواهرجي لشرائها والباقي كان بحوزتي"، وفق ما نقلت "بوابة أخبار اليوم" الإلكترونية.

واكتشفت "شيرين"، سرقة مصوغاتها الذهبية عندما وجدت علبة المجوهرات التي تمتلكها مفتوحة وفارغة، لم تشك في صديقتها فأبلغت الشرطة.

وبمناقشتها والاستماع لأقوالها فيمن يتردد على زيارتها بصفة مستمرة وآخر شخص كان بصحبتها، تبين من خلال البحث والتحري أن مرتكب الواقعة شخص مقرب استغل سهولة دخوله وخروجه للشقة، خاصة بعدما تبين من المعاينة لموقع الحادث أن أبواب الشقة ومنافذها ليس بها كسر.

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وتوصل الأمن إلى أن المتهمة من خارج الوسط الفني، وتربطها علاقة صداقة بـ "شيرين"، وأنها استولت على مشغولات ذهبية تقدر قيمتها بنحو 400 ألف جنيه.

وتبين من التحريات أن "الجواهرجي" الذي باعت له المتهمة المصوغات المسروقة حسن النية، ولم يكن على علم بأنها متحصلات جريمة سرقة.

واستعادت المباحث المصوغات المسروقة وضمها على الجزء الذي ضبط بحوزة المتهمة وبعرضه على "شيرين" تعرفت عليها وأقرت بأنها المجوهرات المسروقة من شقتها.

وتولت النيابة التحقيقات، التي أمرت بحبس المتهمة 4 أيام على ذمة التحقيقات.

