تراند اليوم : تصريح جديد صادم لنجل "أنغام".. هذا ما قاله عن والدته وزوج أمه...

قال عمر عارف، نجل المطربة المصرية أنغام، إن يحتقر الموزع الموسيقي، أحمد إبراهيم الذي تزوج من والدته، قبل أسابيع، وهي الزيجة التي صاحبها كثير من الجدل الذي لم يتوقف حتى الآن.

وأرفق "عمر"، صورة نشرها مع والدته عبر حسابه الشخصي على تطبيق "إنستجرام"، بتعليق كتب فيه: "لإنهاء ذلك الجدل، هي أمي، ولن أدير ظهري لها أبدًا، حتى وإن لم نتفق على كل شيء، أي شخص يعتقد أنني أوذيها، فهو لا يعرفني جيدًا، كل تصرفاتي معها، نابعة من داخلي لأنني أحبها وأهتم بها، ولا يحق لأي أحد منكم المهاجمة أو حتى الدفاع عني".

وأضاف: "لقد تم نشر مشاكلنا على الملأ، لأننا للأسف لا نعيش حياة خاصة، ومن يعرف أمي جيدًا، فسيعلم كم الضغط الذي تتعرض له بسببه، سأظل دائمًا صادقًا مع نفسي، وسأظل دائمًا إلى جانب الحقيقة، نعم لدي مشاكل مع هذا الرجل، وأحتقره لأسباب عديدة، ولكن لا تفكروا في أنني أريد أن أوذي والدتي".

وتابع "عمر" موجهًا حديثه إلى "إبراهيم": "أنت لا تحب أمي أكثر مني"، ثم وجه حديثه بعد ذلك لأنغام: "أنا أحبك على الرغم من كل شيء، أنا وشقيقي، السند الوحيد لكي، ولا يمكن لأي أحد أن يحل مكاننا، فأنا لست مؤقتًا مثل بعض الأشخاص، أحبك إلى الأبد يا أمي".

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وكانت أنباء ترددت مؤخرًا، حول خلافات بين أنغام وابنها "عمر"، بسبب زواجها الأخير، وتردد أنه ألغى متابعة والدته على "إنستجرام"، وحذف كافة الصور التي جمعتهما معًا، إلا أنه خرج لينفي كل الأخبار المتداولة، مؤكدًا أنه في حال وقوع مشكلة سيتحدث عنها بشكل صريح.‏

وصباح أمس، فاجأ "عمر" الجميع بنشر صورتين عبر خاصية "ستوري" بحسابه الخاص على "إنستجرام"، إحداهما لزوج والدته معلقًا عليها بعبارة: "مسيرك هتقع في إيدي يا …." خاتمًا تهديده بلفظ خارج وصم به الموزع الموسيقي المعروف.

أما الصورة الأخرى فحملت رسالة كتب خلالها: "كل حاجة هتتقال خلاص"، فيما يعد تهديدًا مباشرًا بنشر المزيد من الحقائق الخفية خلال الأيام المقبلة.