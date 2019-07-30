هند البلوشي: أنا مطربة وأستغرب أن هناك كثيراً من الناس حجب عني هذه الصفة

كتبت: ياسمين عمرو في الثلاثاء 30 يوليو 2019 04:38 مساءً - طرحت الفنانة الكويتية هند البلوشي "سنغل" جديداً بعنوان "وي وي"، من كلمات وألحان يوسف العماني، وتوزيع عبدالله العماني، ومكس طيف عادل، وإخراج ثامر العسلاوي، "وقالت هند في تصريح لـ"الخليج 365 نت" إنها تحرص بين فترة وأخرى على طرح سنغل يتضمن فكرة جديدة ومختلفة عن السائد مؤكدة أن أغلب أغنياتها تحمل طابعاً اجتماعياً ورسالة إنسانية.

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وعن عودتها للغناء مجدداً ذكرت: "كنت ومازلت مطربة، وما أستغربه أن هناك كثيراً من الناس نفى عني هذه الصفة، ويبقى أن الأزمة ليست فيمن يشجعني أو ينتقدني، وإنما الأهم ماذا سأقدم، وهل سأستمر أم لا، وهنا التحدي"، مؤكدة أن "كل أغنية طرحتها خلال الفترة الماضية كانت تحمل فكرة ورسالة أردت أن أنقلها للجمهور".



قدمت تقريباً معظم الشخصيات المركبة

شغفي بالتمثيل لا حدود له





ومن الغناء للدراما، أكدت هند أنها بصدد دراسة بعض العروض لاختيار المناسب منها الفترة المقبلة، مضيفة: "في التأني السلامة، أدرس ما يعرض عليّ من أعمال لاختيار إطلالتي الجديدة، لقد قدمت تقريباً معظم الشخصيات المركبة، وغالباً ما كانت مميزة، ولله الحمد".



مازال في جعبتي الكثير لأقدمه

يبقى الفن بحراً كلما تعمقنا فيه زاد شغفنا لكشف أسراره



وأردفت: "أصبحت معروفة بتمكني من تقديم دور المرأة العربية العصامية التي تستطيع لعب دور الأب والأم والقيام بمسؤوليات الأسرة وما تعانيه المرأة لتعول أسرتها، ومثال على ذلك شخصيتي في مسلسل "بسمة منال"، حيث جسدت دور ظابط شرطة، وأيضاً قدمت شخصية المحامية في (أمنا رويحة الجنة)، وكابتن طيار في (25 دقيقة)".

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وتابعت: "رغم كل ما ذكرته مازال في جعبتي الكثير لأقدمه، شغفي بالتمثيل لا حدود له، ومهما تحدثت عما شاهدته من نماذج في الحياة تتطلع إلى أن تجد طريقها للشاشة، فلن يكون هناك متسع من الوقت، ويبقى الفن بحراً كلما تعمقنا فيه زاد شغفنا لكشف أسراره".

يذكر أن هند تواصل مشاركتها في عروض مسرحية "عنتر المفلتر"، من تأليف عيسى أحمد، وإخراج مشاري المجيبل، وبطولة طارق العلي، جمال الردهان، هند البلوشي، ميس كمر، أحمد الفرج، مشاري المجيبل، شيماء قمبر، محمد الوزير، مصطفى محمود، عبدالله البصيري، شملان المجيبل، فيصل السعد، وغيرهم.

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