حسين الجسمي أم ماجد المهندس.. من سيجلس مكان كاظم في “ذا فويس كيدز”؟

لم تُحسَم بعد مشاركة الفنان الإماراتي حسين الجسمي في برنامج “ذا فويس كيدز” حتى يجلس مكان الفنان كاظم الساهر، رغم أن الأول رحّب بالفكرة وأبدى إعجابه بها ليشارك نانسي عجرم وتامر حسني. وبحسب المعلومات؛ فإن إدارة شبكة MBC تبحث عن أسماء أخرى إلى جانب التفاوض مع الجسمي، لكن ستعتمد اسمًا جديدًا في حال لم يتم التوصل لاتفاق مع الفنان الإماراتي، وفي الوقت نفسه تريد أن يكون خليجيًا. لذلك قرّر القائمون على الشاشة إشراك الفنانين السعوديين في البرامج التي تبثُّها وسط قرارات لنقل الحلقات المباشرة من برامج “ذا فويس” و”ذا فويس كيدز” و”ذا فويس سينيير” من الرياض. هكذا، وقعت mbc على المغني ماجد المهندس. وأكّدت المصادر الإعلامية المقرّبة من شبكة MBC أن المهندس يملك شعبية في الخليج، كما أنه يحمل الجنسية السعودية، إضافةً إلى ذلك فإنه يقضي غالبية وقته في الرياض، ويعرّف عن نفسه بأنه سعودي، وهو كان نجم المهرجانات التي أُقيمت في المملكة في الأسابيع الأخيرة.

وتُضيف المصادر أن حضور المهندس سيُعزّز قناة “mbc العراق” التي افتتحت مؤخرًا وستنقل برامج المواهب كلها التي تبثها mbc الأم. في غضون ذلك؛ لم يتم التواصل مع الفنان عاصي الحلاني بشأن المشاركة في لجنة تحكيم “ذا فويس” الذي شارك في نسخته الماضية بجانب أحلام وإليسا ومحمد حماقي، ولغاية الآن لا يبدو أن الحلاني سيكون ضمن فريق أي برنامج للمواهب على شاشة MBC. وتُخطّط MBC لتصوير ثلاثة برامج دفعة واحدة. الأول “ذا فويس كيدز” والثاني “ذا فويس” والثالث “ذا فويس سينيير” سيكون لكبار السن. فهل ينضمُّ الحلاني في اللحظات الأخيرة الى لجنة البرامج في حال تعثُّر التفاوض مع زملائه، خاصةً أن المفاوضات متعثرة مع باقي الفنانين وفق المصادر، ولم تُوقِّع سوى أحلام عقد عملها وكذلك راغب علامة ليكون ضمن الجلسة.