مسرح الساقية للعرائس يقدم حفلا للكينج منير أغسطس المقبل

يقدم مسرح ساقية الصاوي للعرائس، عرضًا غنائيًا للكينج محمد منير، علي خشبة مسرح قاعة الحكمة، يوم الخميس الموافق 22 أغسطس المقبل ، وذلك في تمام الساعة السابعة مساءً.
ومن المقرر أن يتضمن العرض مجموعة من أشهر أغاني الكينج، منها "شمندوره، من أوللمسه، هيلا هيلا، علِّى صوتك، الحزن قام، الكون كله بيدور، الناس نامت، وغيرها"، و العرض من تأليف وإخراج محمد عبدالمنعم الصاوي مؤسس الساقية.
جدير بالذكر أن العمل بمسرح الساقية للعرائس بدأ منذ عام2006 بمسرحية الماسورة الكبيرة تأليف المهندس محمد الصاوى مؤسس الساقية، وعلى مدار أكثر من 6 سنوات تم انتاج 11 مسرحية للأطفال وحفلات موسيقية لعدد من نجوم الغناء المصريين والأجانب، وفى نفس العام أنشأ مسرح الساقية للعرائس مدرسة لتعليم فن صناعة العرائس في إطار فاعليات مهرجان إجازتى للأطفال من سن 8 إلى 16 سنة.
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