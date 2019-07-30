الحكاية كاملة.. صراعات انتخابات المهن الموسيقية تصل بـ هاني شاكر إلي المحاكم

تصدر الفنان هاني شاكر، النقيب الحالي لنقابة المهن الموسيقية واخبار انتخابات النقابة قائمة محركات البحث على موقع"جوجل"، نتيجة الصراعات القائمة بين "أمير الغناء العربي"هاني شاكر وبين عدد من الفنانين منذ توليه مقعد نقيب الموسيقين والطعون المقدمه ضده لوقف اجراء الانتخابات.

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انتخابات المهن الموسيقية

بدأت انتخابات المهن الموسيقية عملية التصويت صباح اليوم بمقر نادي النقابة، في 18 مقرا انتخابيا بمختلف محافظات الجمهورية، وتستمر حتى الساعة الخامسة مساءًا وتظهر النتيجة في نهاية اليوم عقب فرز الأصوات.

ويتنافس على مقعد نقيب الموسيقين الفنان هاني شاكر وهو النقيب الحالي والفنان مصطفى كامل، بالإضافة إلى 45 موسيقيا يتنافسوا على عضوية مجلس الإدارة.

رفض الطعون المقدمة ضد هاني شاكر

كانت المحكمة الإدارية العليا قضت برفض 3 طعون بشأن انتخابات النقابة، واجراء الانتخابات في موعدها، وكان أول الطعون للمطرب أحمد العيسوي

لاستبعاده من الانتخابات، والثاني للفنان إيمان البحر درويش والذي طالب بوقف الانتخابات وبطلانها نظرًا لمخالفتها لإحكام قانون النقابة.

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وجاء الطعن الأخير الذي تم رفضه للفنان مصطفى كامل والذي طلب فيه بوقف الانتخابات بجانب استبعاد هاني شاكر من الترشح مرجعا السبب لامتلاك الأخير سند تجاري مازال ساريا وشركة إنتاج موسيقية.

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فيما تمكن محامي هاني شاكر من تقديم ما يفيد بأن الشركة الخاصة بشاكر ليس لها تراخيص منذ 20 عاما والسجل التجاري لم يتجدد من وقتها.

يذكر أن الفنان هاني شاكر فاز بمنصب نقيب الموسيقيين لأول مرة بيوليو 2015 بعد حصوله على 1060 صوتا من إجمالي 2145 صوتا، بينما حصل منافسه النقيب السابق الفنان

بلاغ من هاني شاكر ضد إيمان البحر درويش

مصطفى كامل على 928 صوتا.

قام المستشار ياسر قنطوش المحامي بالنقض بصفته وكيل الفنان هاني شاكر بتقديم بلاغ للنائب العام المستشار نبيل أحمد صادق ضد الفنان إيمان البحر درويش، قيد تحت رقم 10333 لسنة 2019 عرائض النائب العام، يتهمه بإهانة القضاء المصري.

وتضمن البلاغ أن الفنان إيمان البحر درويش علق بمنشور أمس على صفحته على موقع التواصل الإجتماعي "فيسبوك"، ادعى فيه بوجود جهة سيادية تدخلت في أحكام القضاء محددًا "المحكمة الإدارية العليا" حيث ترفض الطعون المقدمة ضد هاني شاكر والنقابة نتيجة ضغوط تمارس عليها.

متابعا أن الدستور المصري ينص على أن القضاء سلطة مستقلة تتولاها المحاكم وتصدر احكامها وفقا للقانون والتدخل في شئونها جريمة لا تسقط بالتقادم، وذكر أن إيمان البحر درويش خالف القانون وذلك يعاقب عليه القانون بالمادة 184 من قانون العقوبات والتي تنص بالحبس والغرامة ولا تقل عن 5000 آلاف جنيه أو بإحداهما.

وطالب المحامي وكيل هاني شاكر بنهاية بلاغه سرعة التحقيق وإتخاذ الاجراءات القانونية ضد المشكو في حقه، بجانب تقديمه للمحاكمة بتهمة الاساءة لموكله "هاني شاكر" وترويجه أخبار ومعلومات كاذبة.