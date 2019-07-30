الليلة.. حفل عرائس عبدالحليم وشادية بساقية الصاوي

تقدم اليوم الثلاثاء ساقية الصاوى حفل عرائس "عبد الحليم حافظ" و"شادية" بمسرح الساقية للعرائس في الزمالك، بقاعة الحكمة فى تمام الساعة السابعة مساء. ويتضمن الحفل أجمل اغاني "عندليب" و"شادية" ومنهم: قارئة فنجان، وبأمر الحب، وجانا الهوي، دبلة الخطوبة، سيدي الحبايب وغيرها من الأغاني المميزة. الحب، وجانا الهوي، دبلة الخطوبة، سيدي الحبايب وغيرها من الأغاني المميزة. الجدير بالذكر أن العمل بمسرح الساقية للعرائس منذ عام 2006 بداية بمسرحية الماسورة الكبيرة تأليف محمد الصاوى، وبعد حوالى عام بدأ مشروع "أم كلثوم تعود من جديد" واستمر من وقتها حتى الآن، ويتم تقديم حفلة شهرية فى الخميس الأول من كل شهر تعرض فيه الساقية مسرح عرائس لأم كلثوم وفرقتها كامل وباقة من نجوم الزمن الجميل. تأليف محمد الصاوى، وبعد حوالى عام بدأ مشروع "أم كلثوم تعود من جديد" واستمر من وقتها حتى الآن، ويتم تقديم حفلة شهرية فى الخميس الأول من كل شهر تعرض فيه الساقية مسرح عرائس لأم كلثوم وفرقتها كامل وباقة من نجوم الزمن الجميل.

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