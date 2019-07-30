تحدثت الفنانة فاطمة عيد عن رأيها في انتخابات نقابة المهن الموسيقية قائلة ربنا يولي الأصلح لهذا المنصب وأنا أرى أن هانى شاكر النقيب الأصلح لنا ولمصالحنا. كما كشفت عن التحضير لعدد من الأغانى الجديدة التى ستفاجئ بها الجمهور قريبا. ولمصالحنا. كما كشفت عن التحضير لعدد من الأغانى الجديدة التى ستفاجئ بها الجمهور قريبا. جدير بالذكر أن انتخابات نقابة المهن الموسيقية في 18 مقرًا انتخابيًا على كل محافظات الجمهورية، إذ يتنافس مرشحان "الفنان هاني شاكر، النقيب الحالي، والفنان مصطفى كامل، النقيب السابق"، على مقعد النقيب، ويتنافس 45 على 12 مقعدًا للعضوية.

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر فاطمة عيد: هاني شاكر الأصلح لنا ولمصالحنا لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على الوفد وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.