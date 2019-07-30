فيديو.. دنيا سمير غانم وهشام جمال يكشفان سر نجاحهم كثنائي في برنامج الحكاية

حلت المطربة دنيا سمير غانم والفنان هشام جمال ضيوفًا بالأمس علي برنامج الحكاية مع الإعلامي عمرو أديب، حيث كشفا الثنائي عن بداية التعاون الفني الذي جمعهما سويًا وكيف وضعت ثقتها الكاملة به لتبدأ معه خطوات متتالية من النجاح.

وتحدث هشام عن طبيعة عمله كمنتج من نوع خاص، فقال: "المنتج في مصر عبارة عن ممول فقط ليس أكثر.. لكن هناك نوع آخر يتدخل من الجانب

الفني وهو ما ينتهجه حيث يشارك في فكرة العمل نفسه.. أما عن المتداول خارج مصر فهو عبارة عن مؤسسات كاملة تدير الأمور بشكل مدروس".

وعن ثقة دنيا سمير غانم بهشام جمال كمنتج، قالت: "إنها عملت قبل تعاونها مع هشام مع كثيرين وتعلمت من أشياء مهمة ولكنه كان من أكثر الأشخاص الذين تفهموا

لأفكارها ونوعية الأعمال التي تتمني المشاركة بها ومن هنا تم بناء الثقة بالتدريج".وأضاف هشام: "أن تركيز دنيا كان منصب علي التمثيل فقط لكنني أقنعتها بالغناء فأقنعتها بغناء أغنية منفردة كبداية ثم ميني ألبوم ثم ألبوم حتي وصلنا معًا إلي ذلك النجاح كثنائي فني".

يُذكر أن برنامج "الحكاية مع عمرو أديب" قد بدأ عرضه على شاشة MBC مصر، في منتصف سبتمبر 2018، ويُعرض يوميا من الجمعة إلي الاثنين في تمام العاشرة مساءً، ويعتمد علي مناقشة موضوعات تهم المُشاهد المصري والعربي في مُختلف المجالات.