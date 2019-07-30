3 أغسطس.. مسار إجباري يلتقي جمهوره الأردني

يستعد الفريق الغنائي الشهير "مسار إجباري" لإحياء حفل غنائي في العاصمة الأردنية عمان، وذلك ضمن فعاليات الليالي الصيفية المقامة هناك. ومن المقرر أن يقام الحفل يوم السبت الموافق 3 أغسطس، وذلك على المسرح الروماني بعمان. ولم يكن هذا الحفل هو الأول للفرق في عمان، فقد سبق لهم إحياء حفل غنائي هناك في مارس الماضي، وذلك بعد صدور ألبومهم الجديد "الألبوم" واحتفلوا بمعظم أغنياته مع حضور الحفل. للفرق في عمان، فقد سبق لهم إحياء حفل غنائي هناك في مارس الماضي، وذلك بعد صدور ألبومهم الجديد "الألبوم" واحتفلوا بمعظم أغنياته مع حضور الحفل.

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