نشر القيصر كاظم الساهر جزء من التحضيرات الغنائية قبل حفله الغنائي ضمن فعاليات مهرجان بيت الدين المقامة فعالياته في لبنان. وتأتي التجهيزات الموسيقية تحت قيادة المايسترو ميشال فاضل الذي يقود أكثر من 100 عازف وعازفة. 100 عازف وعازفة. ويقام الحفل على مدار 3 أيام متتالية بداية من الخميس الموافق 1 أغسطس وتستمر إلى يوم الأحد الموافق 3 أغسطس. يذكر أن كاظم يستعد لحفله الغنائي في سلطنة عمان ضمن فعاليات مهرجان صلالة السياحي وذلك يوم الاثنين الموافق 19 أغسطس القادم.

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر شاهد.. تحضيرات كاظم الساهر لحفل بيت الدين في لبنان لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على الوفد وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.