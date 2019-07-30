أحمد العيسوي يساند مصطفى كامل في انتخابات نقابة المهن الموسيقية

أكد الفنان أحمد العيسوي مساندته للفنان مصطفى كامل خلال انتخابات نقابة المهن الموسيقية التي تقام في القاهرة وعدد من المحافظات. يشار إلى أن العيسوياحد افراد قائمة كامل، وتم استبعاده من الانتخابات بسبب امتلاكه لسجل تجاري وشركة فنية.
جدير بالذكر أن انتخابات نقابة المهن الموسيقية في 18 مقرًا انتخابيًا على كل محافظات الجمهورية، إذ يتنافس مرشحان "الفنان هاني شاكر، النقيب الحالي، والفنان مصطفى كامل، النقيب السابق"، على مقعد النقيب، ويتنافس 45 على 12 مقعدًا للعضوية.
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