نادية مصطفى: هاني شاكر اسم كبير نفخر به على رأس مجلس نقابة الموسيقيين

أكدت الفنانة نادية مصطفى أن المشاحنات التي يقوم بها بعض المرشحين على عضوية مجلس نقابة الموسيقيين بسبب اللافتات الانتخابية أمر غير مقبول لأن الجميع قام بذلك.

شددت "نادية" على أن المطرب

هاني شاكر لا يحتاج أي مصالح شخصية من النقابة، لأنه نجم كبير يفخر به جميع الموسيقيين كعضو في النقابة ونقيب لهم، كما أنه نجح في فترة توليه المجلس في رفع ميزانية النقابة إلى 27 مليون جنيه، بدلًا من 4 ملايين خلال أربع سنوات فقط.وأشارت المطربة نادية مصطفى إلى أن هناك بعض المرشحين الذين يريدون مصالح شخصية من وراء جلوسهم على مقاعد النقابة.