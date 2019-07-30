أكدت الفنانة نادية مصطفى أن المشاحنات التي يقوم بها بعض المرشحين على عضوية مجلس نقابة الموسيقيين بسبب اللافتات الانتخابية أمر غير مقبول لأن الجميع قام بذلك.
شددت "نادية" على أن المطرب
وأشارت المطربة نادية مصطفى إلى أن هناك بعض المرشحين الذين يريدون مصالح شخصية من وراء جلوسهم على مقاعد النقابة.
كانت هذه تفاصيل خبر نادية مصطفى: هاني شاكر اسم كبير نفخر به على رأس مجلس نقابة الموسيقيين لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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