حريق ضخم بفندق يضم حجاج فلسطينيين في مكة

كتب امير فتحي في الثلاثاء 30 يوليو 2019 03:54 مساءً - أعلن الدفاع المدني السعودي صباح اليوم الثلاثاء عن اندلاع حريق ضخم في فندق بمكة المكرمة يسكنه حجاج فلسطينيون ” حجاج قطاع غزة ” . وكشفت صحيفة ” السبق ” السعودية أن الفندق يدعى جوهرة السعد يسكنه حجاج أغلبهم من دولة فلسطين . وتم إخلاء جميع الحجاج الفلسطينيين من الفندق دون تسجيل أية إصابات أو وفيات . وأشارت إلى أن سبب اندلاع الحريق نتيجة ماس في غرفة الكهرباء بسبب زيادة الأحمال الكهربائية .. وأدى الحريق لانتشار دخان كثيف في الطابق الأرضي مما دفعهم إلى إخلاء الحجاج من الفندق . Advertisements

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