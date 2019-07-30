إطلالة كارول سماحة بدون مكياج أو فلتر تجلب لها الإساءة والسخرية

كتب امير فتحي في الثلاثاء 30 يوليو 2019 03:54 مساءً - نشرت الفنانة اللبنانية ” كارول سماحة ” صورة لها عبر حسابها الشخصي على موقع ” إنستجرام ” خلال قضائها لأجازتها على البحر التقطتها لها إبنتها ” تالا ” .

وظهرت إطلالة كارول في الصورة بدون مكياج بشكل طبيعي ولم تستخدم الفلتر ومرتدية قبعة قش مع ابتسامة عريضة تكشف عن استمتاعها بالأجواء .