سامو زين يطرح كليب «حب حب».. فيديو

رنا صلاح الدين - القاهرة - متابعات الخليج 365

أطلق النجم والمطرب السوري سامو زين أحدث أعماله الفنية، فيديو كليب أغنيته الجديدة “حب حب” وذلك عبر قناته الرسمية على موقع رفع الفيديوهات يوتيوب.

وتعامل سامو زين في هذا العمل مع كاتب الكلمات قصي باسل، والملحن معتز أمين، والموزع الموسيقي أسامة عبد الهادي، أما كليب فيديو من إخراج إسماعيل الأرباس.

وشوق سامو زين جمهوره على إنستجرام ومواقع التواصل الاجتماعي من خلال نشره بوست لغلاف الأغنية وتفاعله مع الجمهور من خلال “stories”، وذلك بعدما نشر البرومو التشويقي للكليب على يوتيوب منذ أيام، وطرحه الأغنية برفقة الكليب حصريا على تطبيق أنغامي.

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ونجحت أغنية “حب حب” في التربع على المركز الأول لتطبيق أنغامي بالعالم العربي، وذلك بعد احتلالها المركز الأول بعدد من الدول العربية مثل : سوريا والسعودية ومصر والكويت.

وجاءت كلمات الأغنية كالتالي : اسمي تغير لأجل عيونك، اسمي صاير مجنونك، ما اتنفس من دونك ياانفاسي، وبقلبي تغير صوت القلب، والطب طب صارت حب حب، أي عادي لا تستغرب.