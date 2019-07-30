هل النجمة التركية بيرجوزار كوريل حامل في مولودها الثاني؟.. صور تثير الشكوك

رنا صلاح الدين - القاهرة - متابعات الخليج 365

اثارت الفنانة التركية بيرجوزار كوريل شكوكاً حول حملها في مولودها الثاني من زوجها، النجم خالد أرغنش، بعد الظهور الأخير للزوجين.

بيرجوزار وخالد كانا في حفل عيد ميلاد مديرة أعمالهما، حيث انهالت عليهما فلاشات المصورين لحظة خروجهما من السهرة، وكان لافتاً حرص النجمة التركية على وضع حقيبتها على بطنها بطريقة اوحت للصحفيين والمصورين رغبتها في اخفائها، وهو الأمر الذي أثار شكوكهم حول حملها، ورغبتها في اخفاء انتفاخ بطنها.

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يُذكر أن بيرجوزار كوريل تزوجت من خالد أرغنش الشهير بـ«السلطان سليمان» عام 2009 بعد قصة حب نشأت بينهما في كواليس مسلسل «ويبقى الحب»، وفي فبراير 2010 رُزق الزوجان بابنهما الوحيد «علي».

من ناحية أخرى، كان مسلسل «أنت وطني» آخر عمل درامي عُرض للزوجين، في الوقت الذي يُعرض لخالد حالياً فيلم «كازابلانكا» الذي يشارك في بطولته أمام أمير كرارة، غادة عادل، وعمرو عبدالجليل، وغيرهم، كما عُرض لبيرجوزار حديثاً فيلم «حب واحد وحياتين» الذي شاركت في بطولته أمام أنجين أكيوريك.