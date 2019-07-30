"الإدارية العليا" ترفض طعون إيمان البحر درويش ومصطفى كامل

قضت المحكمة الإدارية العليا، برفض 3 طعون خاصة بانتخابات نقابة المهن الموسيقية المقرر عقدها اليوم الثلاثاء، الطعن الأول قدمه المطرب أحمد العيسوي بسبب استبعاده وتم رفضه، أما الثاني من الفنان إيمان البحر درويش النقيب السابق بوقف الانتخابات وتم رفض الطعن أيضا.

كما قدم الطعن الثالث، المطرب مصطفى كامل ويحمل شقين الأول بوقف إجراء الانتخابات، والثاني استبعاد هاني شاكر من الترشح بدعوى أن لديه سند تجاري لا يزال ساريا.

وقدم محامي هاني شاكر مايفيد أن الشركة ليس لها تراخيص منذ 20 سنة، وأن السجل التجاري لم يتم تجديده منذ تلك الفترة، وبناء عليه صدر الحكم برفض الدعوى واجراء الانتخابات في موعدها.

من ناحية أخرى، انتهت الشؤون القانونية بنقابة المهن الموسيقية من إعداد الكشوف النهائية وعرضها على النيابة الإدارية التي تشرف على عملية الانتخابات بأكملها والتي يتنافس فيها على مقعد النقيب الفنان هاني شاكر النقيب الحالي والمطرب مصطفى كامل إلى جانب 45 موسيقي على عضوية مجلس الإدارة، وسوف تجرى الانتخابات بنادي نقابة المهن التمثيلية.

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ويبدأ التصويت منذ التاسعة صباح الثلاثاء حتى الخامسة مساء لتبدأ عملية فرز الأصوات والإعلان عن النتيجة في نفس اليوم.

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