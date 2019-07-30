دوللي شاهين تقلد نانسي عجرم في "الحاجة دعيالك"

طرحت الفنانة دوللي شاهين، أحدث أغنياتها بعنوان "الحاجة دعيالك"، عبر قناتها على موقع الفيديوهات "يوتيوب".
أغنية "الحاجة داعيالك"، من كلمات شقيق كارم، وألحان تومي وتوزيع أشرف البرنس.
ووضعت الأغنية على جلسة تصوير خضعت لها "دوللي" مؤخرًا وهي ترتدي جلبابًا ضيقًا يشبه الجلباب الذي ظهرت به نانسي عجرم في كليبها الشهير "آه ونص".
يذكر أن نانسي عجرم طرحت كليب "آه ونص" في 2004، من إخراج نادين لبكي ومن كلمات أيمن بهجت قمر وألحان وتوزيع طارق مدكور
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