فيلم "علاء الدين" يدخل نادي إيرادات المليار دولار رسميًا

نجح فيلم الفانتازيا «علاء الدين Aladdin»، في تحقيق إيرادات بلغت مليار دولار، لينضم إلى نادي إيرادات المليار دولار، والذي يضم 3 أفلام هم «سبايدر مان، وكابتن مارفيل، وأفنجرز»، وذلك بعد مرور 10 أسابيع على طرح النسخة الواقعية منه.

وأعلنت شركة "ديزني" يوم الجمعة الماضية أن النسخة الحية من فيلم "Aladdin علاء الدين" تمكن من تحقيق إيرادات تجاوزت المليار دولار في شباك التذاكر العالمي، وهو الفيلم الواحد وأربعين من أفلام ديزني الذي يستطيع تجاوز هذا الرقم.

ويُعد فيلم "Aladdin" هو خامس الأفلام الحية المنتجة من قبل ديزني تحقيقًا لهذه الإيرادات الضخمة، بعد أفلام: "Beauty and the Beast"، "الجميلة والوحش"، "Alice in Wonderland/ أليس في بلاد العجائب"، والجزئيين الثاني والرابع من "Pirates of the Caribbean/ قراصنة الكاريبي".

اقرا ايضاً:

"علاء الدين" يتصدر شباك التذاكر في أميركا الشمالية

وينضم فيلم "Aladdin" إلى أفلام مارفل التي صدرت عام 2019 وتمكنت إيراداتها من تجاوز المليار دولار، وهم:

Avengers: Endgame”، “Captain Marvel” و” Spider-Man: Far From Home”.

تفصيل الإيرادات

وتمكن فيلم “Aladdin” تمكن من جمع إيرادات تقدر بـ 343.1 مليون دولار أمريكي في شباك التذاكر المحلي، 656.2 مليون دولار في شباك التذاكر العالمي.

إيرادات شباك التذاكر العالمي تشمل 98.8 مليون دولار من اليابان، 81.4 من كوريا، 53.3 مليون دولار من الصين، 45.3 مليون دولار من المملكة المتحدة.

فيلم “Aladdin/علاء الدين”

Advertisements

الفيلم هو النسخة الحية من فيلم الرسوم المتحركة “Aladdin/ علاء الدين” الذي أنتجته شركة ديزني عام 1992، وحقق عند عرضه إيرادات بلغت 500 مليون دولار في شباك التذاكر.

وتعتمد نسخة ديزني الحية على القصة الأصلية مع بعض التجديدات التي جعلت الفيلم أطول نصف ساعة عن الفيلم الأصلي.

ويُذكر أن فيلم “Aladdin” من إخراج الإنجليزي “غاي ريتشي”، الذي سبق وأخرج فيلم “Snatch” وفيلم ”Sherlock Holmes” بجزئيه الأول والثاني.

ويؤدي دور “علاء الدين” الممثل الكندي من أصل مصري “مينا مسعود”، بينما تؤدي الممثلة الإنجليزية من أصل هندي “نعومي سكوت” دور الأميرة “ياسمينا”، أما شخصية الجني الأزرق فيؤديها النجم العالمي “ويل سميث”.

يذكر أن فيلم “Aladdin/ علاء الدين” هو الفيلم الأول الذي يحقق إيرادات تتجاوز المليار دولار لكلٍ من النجم “ويل سميث” والمخرج “غاي ريتشي”.

والفيلم مأخوذ عن القصة الكلاسيكية الشهيرة «علاء الدين»، طفل الشوارع الذي يجوب طرقات المدينة الكبيرة مع صديقه المخلص القرد «آبو»، حيث يقابل الأميرة «ياسمين» مصادفة ويقع في غرامها، ولكنه يذهب إلى السجن ويتورط في مؤامرة لحكم الأرض من تخطيط مستشار السلطان «جعفر»، بمساعدة مصباح غامض لديه قوى سحرية.

وجاء فيلم «علاء الدين Aladdin» بطولة ويل سميث، ومينا مسعود، وناعومي سكوت، ومروان كنزاري، ونعمان آكار، ونافيد نيجبان، وهو من إخراج جاي ريتشي.

قد يهمك ايضاً:

فيلم "علاء الدين" يُحافظ على مركزه الثالث في شباك التذاكر الأميركية

"علاء الدين" يتصدر إيرادات الأفلام الأجنبية بشباك التذاكر المصري