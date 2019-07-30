"الفيل الأزرق 2" يجني ثمار نجاحه على السوشيال ميديا

حقق الجزء الثاني من فيلم "الفيل الأزرق"، نجاحاً كبيراً فور طرحه بدور العرض السينمائي، لينافس في موسم عيد الأضحى المقبل.

وحصل الفيلم، على إشادات ورودود أفعال كثيرة من روواد مواقع التواصل الاجتماعي بعد طرحه.

وحرص المشاهدون على التعبير عبر صفاحتهم الشخصية على "الفيس بوك"، عن مدى قوة وتميز الفيلم من ناحية الأحداث والتصوير والقصة، والتقطوا بعض الصور التذكارية داخل صالات العرض.

الجزء الثاني من "الفيل الأزرق" يضم نفس فريق عمل الجزء الأول، وفى مقدمتهم المخرج مروان حامد والمؤلف أحمد مراد، مع النجمين كريم عبد العزيز ونيللي كريم، وانضمت لهم النجمة هند صبري في الجزء الثاني، كما يظهر الفنان إياد نصار وعدد من الفنانين كضيوف شرف، والعمل من إنتاج شركة "سينرجي فيلم".

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