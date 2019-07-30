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شكرا لقرائتكم خبر عن صور وفيديو.. شاهد رد فعل جنيفر لوبيز علي هدية عيد ميلادها من خطيبها والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - بواسطة محمد صلاح - سجل لاعب البيسبول الشهير اليكس رودريجيز خطيب النجمة العالمية جنيفر لوبيز بمقطع فيديو لحظه الكشف عن الهدية التي قدمها لها بمناسبة عيد ميلادها وهي سيارة 2019 بورش 911 GTS..
نشر اليكس رودريجيز علي قناته الخاصة بموقع " يوتيوب" مقطع فيديو مدته 8 دقائق يظهر خلالها أجواء احتفاله بعيد ميلاد لوبيزوتعاون معه في ذلك ابناءه وأبناء لوبيز .
وما لفت الانظار هو رد فعل جنيفر لوبيز عندما تفاجأت بالسيارة الحمراء حيث صرخت فرحا و قبلت رودريجيزوعانقته وظهرت الدموع بعيناها و أصيبت بهيسترية ضحك .
يذكر أن هذه هي المرة الأولى التي تقود فيها جنيفر لوبيز سيارة منذ أكثر من 20 عاما، و ذلك حسب موقع " ديلي ميل " ، وقدم اليكس رودريجيز السيارة هدية للوبيز في منزلهما الموجود في ميامي، واستكمالا للمفاجأة استقل الأبناء السيارة .
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