شكرا لقرائتكم خبر عن كيف لخص ارنولد شوارزينجر قصة حياته من الرياضة للسياسة والفن والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - يحتفل اليوم النجم ارنولد شوارزينجر بعيد ميلاده الـ 72 بعدما وصل إلى القمة في كافة المجالات الذى شارك فيها سواء على مستوي الرياضة قبل اشتغاله بالفن وبالتزامن مع دخوله عالم السياسة ووصوله إلى حكم ولاية كاليفورنيا.

ارنولد الذى حقق الكثير من الأمور فى حياته صار أحد أهم الأيقونات بالنسبة للملايين حول العالم الذين تعلقوا بنجاحاته وتحقيقه لكافة أمنياته مما جعله يشكل مصدر لإلهام لكثيرين بجمله الإيجابية وعباراته التحفيزية مثلما يظهر خلال هذا الفيديو الذى انتشر له حيث سرد فيه حكايته ومعاناته حتى وصل لما وصل إليه.

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