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نجم ستار أكاديمي يخضع لعملية جراحية

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ريهام عسل 0 تبليغ

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كتب امير فتحي في الثلاثاء 30 يوليو 2019 02:48 مساءً - كشف نجم ستار أكاديمي الفنان المصري ” مينا عطا ” عبر صفحته الرسمية على موقع التواصل الإجتماعي ” فيس بوك ” عن خضوعه لعملية جراحية دقيقة في عينه خلال الأيام الأخيرة الماضية .

وكتب مينا قائلا : ” عملية بسيطة فى عينى ” .

وتفاعل عددا كبيرا من متابعيه على المنشور الذين عبروا عن قلقهم الشديد عليه وتمنوا له الشفاء العاجل .

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ورد مينا على متابعيه لطمأنتهم وكتب : ” ربنا يخليكم ليا جميعا و مايحرمنيش منكم ابدا .. انا زى الفل الحمدلله .. شكرا لكل اللى بعتلى أو اتصل .. وبتأسف انى مش عارف ارد .. ربنا يديم المحبة ” .

وأوقف مينا عطا كافة أنشطته الفنية في الوقت الحالي حتى إنتهاء فترة النقاهة والتعافي بشكل كامل .

 

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كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على نورت وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

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