هيا الشعيبي بالزي الظفاري العماني

كتب امير فتحي في الثلاثاء 30 يوليو 2019 02:48 مساءً - نشرت الفنانة الكويتية هيا الشعيبي صورة جديدة لها عبر حسابها على انستغرام اطلت فيها بالزي الظفاري العماني . وعلقت هيا الشعيبي على الصورة قائلة: “انا بلبس الظفاري العماني وفتخر احب اهل عمان يالله طبو لايكاتكم وينها اهل عمان”. F4F4F4; border-right: 8px solid transparent; transform: translateY(16px);"> F4F4F4; border-left: 8px solid transparent; transform: translateY(-4px) translateX(8px);">

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