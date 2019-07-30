حبس النجم التركي إبراهيم شيليكول

رنا صلاح الدين - القاهرة - متابعات الخليج 365

قضى النجم التركي إبراهيم شيليكول ليلة كاملة في الحبس برفقة مجموعة من أصدقائه، بعد أن دخلوا في شجار عنيف مع نجل رئيس بلدية في مدينة «أكياكا» التركية.

الشرطة تدخلت لفض الشجار، حيث تم القبض على جميع الأطراف، ووضعهم في الحبس، وذلك حتى تدخل رئيس البلدية، حيث تم اخلاء سبيل النجم التركي صباح اليوم التالي.

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من ناحية أخرى، ينتظر إبراهيم شيليكول مولوده الأول من زوجته ميهره، ومن المقررأن يستقبل الزوجان مولوداً ذكراً خلال أسابيع قليلة، وقد كشف الثنائي عن نيتهما في إطلاق اسم «علي» على المولود المنتظر.

إبراهيم شيليكول تزوج من المهندسة المعمارية ميهره في مدينة كيندوس الأثريّة بعد قصة حب جمعتهما، وذلك عام 2017، حيث ارتبط قبلها عاطفياً بالفنانة التركية سينيم كوبال، إلا أن هذه العلاقة لم تكلل بالنجاح، وانفصل النجمان بعد فترة قصيرة، كما احتفلت سينيم بزفافها على النجم التركي كينان أميرزالي مايو 2016.

يُذكر أن مسلسل «الثنائي العظيم» كان آخر عمل عُرض لإبراهيم، حيث شارك في بطولته أمام أويكو كارايل، كرم بورسين، أوزجي جوريل، وغيرهم.