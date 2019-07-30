هايدي كلوم تستمتع بإجازة رومانسية مع حبيبها

رنا صلاح الدين - ترجمة - متابعات الخليج 365

تقضي النجمة والسوبر موديل الألمانية الشهيرة هايدي كلوم تقضي أجمل أيام حياتها بقصة حبها مع توم كوليتزووالتي تحمل الكثير من التفاصيل التي تركز عليها وسائل الاعلام .

وقضت النجمة العالمية البالغة من العمر 46 عاما إجازة ممتعة مع توم كوليتز في كابري بإيطاليا، وكان بصحبة كلوم اطفالها لكن لم يظهروا بالصورالتي التقطتها مصوري ” البابارتزي ” لهيدي وصديقها ونشرها عدد من المواقع الفنية وأبرزها موقع جاست جيرد.

Advertisements

وكانت النجمة العالمية قد تألقت، مؤخرا، خلال عرض ازياء دار فالينتينو ضمن اسبوع الموضة في باريس.

وكان المصمم الإيطالي بيرباولو بيتشولي، قد استوحى ازياءً تميزت بالالوان الجريئة من الأصفر إلى الزهري، الأزرق الفاتح والبنفسجي الذي ارتدته عارضة الأزياء الشهيرة جي جي حديد التي خطفت الأنظار باطلالتها في العرض.

أيضاً لفت خبراء الموضة التصميمات التي مزجت بين أثواب مستوحاة من الكيمونو الياباني وزينت بتطريز وفيونكات ضخمة.