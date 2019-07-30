نيرمين الفقي تكشف سبب تغيبها عن عزاء فاروق الفيشاوي

رنا صلاح الدين - القاهرة - متابعات الخليج 365

لفت أنظار الجميع تغيب الفنانة المصرية نيرمين الفقي عن حضور عزاء الفنان الراحل فاروق الفيشاوي، على الرغم من الصداقة القوية التي كانت تربطهما.

إحدى متابعات الفنانة المصرية، على حسابها على موقع “انستجرام”، وجهت سؤالا لها عن سبب عدم تقديمه العزاء لعائلة الفنان الراحل، حيث قالت: “هو ليه انتي مروحتيش تعزي عائلة فاروق الفيشاوي؟”.

نيرمين ردت على سؤال المتابعة، بقولها: ” لأني للأسف في الخارج قبل معرفتي بالخبر الحزين.. الله يرحمه ويغفر له لأنه من أجمل الأصدقاء، للأسف بقت عملة نادرة”.

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وكانت قد ترددت من قبل الكثير من الشائعات عن وجود علاقة حب قوية تجمع فاروق الفيشاوي بنيرمين الفقي، خاصة بعد انتشار مجموعة صور رومانسية تجمعهما.

يذكر أن الفنان المصري فاروق الفيشاوي قد رحل عن عالمنا في 25 يوليو، بعد أن دخل في غيبوبة كبدية، وقد أصيب قبل أشهر بمرض السرطان.

واقيم عزاء فاروق الفيشاوي مساء الأحد 28 يوليو بمسجد الشرطة بمنطقة الشيخ زايد، وقد حرص على حضور العزاء عدد كبير من الفنانين من أصدقاء الفنان ومنهم أشرف زكي، هادي الجيار، رانيا فريد شوقي، دنيا عبدالعزيز، وإلهام شاهين، أحمد السقا، نبيل الحلفاوي، خالد زكي، إيهاب فهمي.

وحضر أيضا الإعلامي وائل الإبراشي، علاء مرسي، كمال أبو رية، عماد رشاد، إيمي سمير غانم وزوجها الفنان حسن الرداد، دنيا سمير غانم وزوجها الإعلامي رامي رضوان، دلال عبدالعزيز، الإعلامية هالة سرحان، هاني مهنا، محمد صبحي، ودرة، وعزت العلايلي، ومحمد الشقنقيري، وغيرهم.