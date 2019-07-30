نوال الزغبي ترسم البسمة على شاب من ذوي الاحتياجات الخاصة بقبلة على المسرح.. فيديو

رنا صلاح الدين - القاهرة - متابعات الخليج 365

تألقت النجمة اللبنانية نوال الزغبي في حفل غنائي حاشد احيته ضمن فعاليات مهرجان عيد المغتربين في ضهور الشوير بلبنان.

النجمة الذهبية اختارت للحفل فستان أحمر ذو شق طويل لأعلى الفخذ، حمل توقيع دار لابورجوازي، توهجت به الفنانة جمالاً على المسرح، حيث اشعلت النجمة أجواء الحفل بباقة من أجمل أغانيها، والتي تفاعل معها الحضور بشكل كبير رقصاً وغناءً.

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وفي لفتة إنسانية منها سجلتها الكاميرات، جلست نوال على ركبتها على المسرح، لتمنح فرصة لأحد الحضور، لالتقاط صورة تذكارية للفنانة مع معجب من ذوي الاحتياجات الخاصة، حتى أن الزغبي لم تكتف بالصورة، وحرصت على تقبيله، لترتسم بسمة قوية على وجه الشاب.

من ناحية أخرى، تستعد نوال الزغبي لاحياء عدد من الحفلات الغنائية خلال الفترة المقبلة، أبرزها، حفل غنائي تحيه في مدينة العقبة بالأردن يوم 13 أغسطس المقبل، لتعود سريعاً إلى بيروت، حيث تحيي حفلاً يوم 14 من نفس الشهر ضمن فعاليات مهرجان القاع.

يُذكر أن نوال الزغبي طرحت كليب جديد ذو فكرة جديدة، حيث يجمع بين ثلاث أغاني هم «كده باي- صبح- جوا قلبه»، وذلك بعدسة المخرج شريف ترحيني.