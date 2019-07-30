مي نور الشريف تكشف حقيقة تصريحاتها المسيئة لفاروق الفيشاوي

رنا صلاح الدين - القاهرة - متابعات الخليج 365

تداول نشطاء مواقع التواصل الاجتماعي صورًا لمحادثة منسوبة للفنانة المصرية مي نور الشريف، أساءت خلالها للفنان الراحل فاروق الفيشاوي.

مي قالت عن عزاء الفيشاوي، في المحادثة المنسوبة لها: “بلا واجب بلا زفت دا مشوار كئيب بلا قرف.. ده كان بتاع نسوان وكنت بخاف على نفسي منه”، وهو ما أثار الكثير من الانتقادات ضدها.

الفنانة المصرية خرجت عن صمتها لتكشف حقيقة هذه التصريحات، حيث نشرت مقطع فيديو على خاصية “ستوري” بموقع “انستجرام”، قالت فيه إن الحساب الذي ظهر في المحادثة مفبرك ولا يمت لها باي صلة، لافتة إلى أن حسابها موثق ويمكن التأكد من ذلك من خلال العلامة الزرقاء، وأي حساب آخر يتحدث بلسانها فهي غير مسؤولة عنه.

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وأضافت: “الكلام الحقير اللي اتكتب عن الله يرحمه فاروق الفيشاوي الإنسان اللي كتب كده حقير وده إهانة ليه وإهانة ليا.. فـأرجوكم اللي يشير كلام فارغ زي ده يبقا حرام عليه”.

وكان الفنان المصري فاروق الفيشاوي قد رحل عن عالمنا في 25 يوليو، بعد أن دخل في غيبوبة كبدية، وقد أصيب قبل أشهر بمرض السرطان.