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رنا صلاح الدين - القاهرة - متابعات الخليج 365
تألقت الفنانة اللبنانية مايا دياب في حفل غنائي كبير احيته في فندق «هوليدي بيش» بمدينة طرطوس السورية، وسط حشد من محبيها.
مايا اشعلت الحفل بمجرد صعودها على المسرح، حيث قدمت باقة من أجمل أغانيها الحماسية، والتي تفاعل معها الحضور رقصاً وغناءً، بينما اختارت الفنانة للحفل طلّة زهرية مميزة، حملت توقيع المصمم اللبناني نيكولا جبران، حيث ارتدت فستان مشقوق لأعلى الفخذ، جسد قوامها بشكل بدت معه كوردة متفتحة على المسرح.
من ناحية أخرى، اطلقت مايا دياب مؤخراً أغنية جديدة بعنوان «خسرنا بعض»، في الوقت الذي تجهز فيه لطرح أغنية بعنوان «يابا يابا»، كما أنها مشغولة بتصوير فيديو كليب جديد.
من ناجحية أخرى، تجهز مايا دياب لاحياء عدد من الحفلات الغنائية، تبدأها يوم 1 أغسطس المقبل بحفل ضخم في فندق ديفان بأربيل العراق، وفي مصر، تحيي مايا حفل غنائي يوم 16 أغسطس، يليه حفلها بقبرص يوم 17 من نفس الشهر، لتنطلق بعد ذلك في رحلة بحرية عبر Stars On boardمن برشلونة، خلال الفترة من 21 حتى 26 أغسطس.
كانت هذه تفاصيل خبر مايا دياب تلف قوامها بطلّة زهرية تحولها لوردة على المسرح.. صور لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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