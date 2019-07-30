في ظهور نادر لها.. ماذا قالت والدة إليسا عن زواجها؟.. فيديو

رنا صلاح الدين - القاهرة - متابعات الخليج 365

حرصت يمنى خوري والدة النجمة اللبنانية إليسا على حضور حفلها الأخير، والذي احيته في ختام فعاليات مهرجان أعياد بيروت، مع مجموعة من صديقاتها.

إليسا كشفت على المسرح أن والدتها طلبت منها سماع أغنية معينة، وهي «سلملي عليه»، وبالفعل قدمتها وسط تفاعل وتصفيق حار من الحضور، ترحيباً بوالدة النجمة اللبنانية.

والدة إليسا اعربت في حديث صحفي عن أمنيتها في رؤية ابنتها في القفص الذهبي، وعن المواصفات التي تتمنى أن يكون عليها زوج ابنتها قالت: «بس يكون آدمي» غير مشترطة أن يكون من داخل أو خارج الوسط الفني، كما دعت لإليسا أن يحميها بكامل صحتها، وعندما طلبت منها المذيعة توجيه رسالة للأشخاص الذين قد يزجعوا ابنتها بكلام جارح، قالت: «الله يسامحهم»، وهي الرسالة التي عكست «طيب» قلب والدة النجمة اللبنانية كما أكد فانز إليسا.

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من ناحية أخرى، اعلنت إليسا اعتذارها عن المشاركة في الموسم الجديد من برنامج The Voice، بتدوينة كتبت فيها: « لم يتم الاتصال بي للموسم الجديد، ولكن حتى إذا اتصلوا بي، سأعتذر لأنني مشغول بألبومي هذا العام»، كما كشفت عن تجهيزها لأغنية جديدة تفوم على فكرة جريئة، تتعاون فيها مع الشاعر المصري بهاء الدين محمد، ألحان مدين، وتوزيع أحمد عبدالسلام.

يُذكر أن إليسا تستعد لاحياء حفل غنائي يوم 31 يوليو الجاري ضمن فعاليات مهرجان المنستير الدولي بتونس.