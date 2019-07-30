نجل أنغام يفتح النار على زوج والدته الموزع الشاب

رنا صلاح الدين - القاهرة - متابعات الخليج 365

أكد نجل الفنانة المصرية أنغام الأكبر، والذي يدعى “عمر”، أنه يكن كل الحب والاحترام لوالدته، لكنه في نفس الوقت يحتقر زوجها الموزع الموسيقي أحمد إبراهيم.

نجل أنغام نشر صورة جمعته بوالدته، على حسابه الخاص على موقع “انستجرام”، وعلق عليها قائلا: “لإنهاء ذلك الجدل، هي أمي، ولن أدير ظهري لها أبدًا، حتى وإن لم نتفق على كل شيء، أي شخص يعتقد أنني أؤذيها، فهو لا يعرفني جيدًا، كل تصرفاتي معها، نابعة من داخلي لأنني أحبها وأهتم بها، ولا يحق لأي أحد منكم المهاجمة أو حتى الدفاع عني”.

وأضاف: “لقد تم نشر مشاكلنا على الملأ، لأننا للأسف لا نعيش حياة خاصة، ومن يعرف أمي جيدًا، فسيعلم كم الضغط الذي تتعرض له بسببه، سأظل دائمًا صادقًا مع نفسي، وسأظل دائمًا إلى جانب الحقيقة، نعم لدي مشاكل مع هذا الرجل، وأحتقره لأسباب عديدة، ولكن لا تفكروا في أنني أريد أن أوذي والدتي.. أنتم لا تحبون أمي أكثر مني”.

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نجل أنغام وجه حديثه لوالدته، بقوله: “أنا أحبك على الرغم من كل شيء، أنا وشقيقي، السند الوحيد لكي، ولا يمكن لأي أحد أن يحل مكاننا، فأنا لست مؤقتًا مثل بعض الأشخاص، أحبك إلى الأبد يا أمي”.

وكانت قد ترددت الكثير من الأنباء مؤخرا حول وجود خلافات بين أنغام ونجلها الأكبر “عمر”، بسبب زواجها من الموزع الموسيقي أحمد إبراهيم.

وانطلقت هذه الأنباء بعد نشر عمر صورة، على حسابه على “انستجرام”، علق عليها بقوله: “ولد ضائع”، بالإضافة إلى حذفه متابعته لها، كما حذف صورة كانت قد جمعته بها.