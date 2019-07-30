زوج دنيا بطمة يصالحها بهدية باهظة «وحش».. صور

رنا صلاح الدين - القاهرة - متابعات الخليج 365

تلقت الفنانة المغربية دنيا بطمة هدية ثمينة، باهظة الثمن، من زوجها ومدير أعمالها البحريني محمد الترك، وهي الهدية التي وصفتها المطربة بـ«وحش».

هدية نجمة Arab Idol هي سيارة مازارتي غرانتوريزمو موديل 2019، وقد حرصت الفنانة الشابة على استعراضها بصور لها من داخل أحد معارض السيارات، معلقة عليها: «وحشي الجديد مازراتي من بين السيارات الي اعشقهم خصوصا السبورت غرانتوريزمو ... كلمة احبك قليلة فحقك.. يعطيني خيرها ويكفيني شرها ويعطيكم يا رب على قد قلوبكم».

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البعض اعتبر هدية الترك لزوجته كاعتذار منه على ما بدر منه، في آخر حفلاتها الغنائية، حيث انفعل مدير أعمال الفنانة على الصحفيين بالمؤتمر الصحفي الذي أقيم على هامش الحفل الذي أحيته في مهرجان إفران الدولي بالمغرب، مما تسبب في احراج شديد لدنيا.

يُذكر أن دنيا بطمة احتفلت بزفافها على مدير أعمالها البحريني محمد الترك عام 2013، وقد رُزق الزوجان بمولودتهما الأولى “غزل” عام 2017.

من ناحية أخرى، تستعد دنيا بطمة لطرح أغنية وطنية جديدة بعنوان «الداخلة» بمناسبة عيد العرش المغربي، وهي من كلمات نبيل جاي، ألحان وتوزيع محمد شرابي.