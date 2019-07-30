مينا عطا يخضع لعملية جراحية دقيقة

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رنا صلاح الدين - القاهرة - متابعات الخليج 365
خضع نجم “ستار أكاديمي” الفنان المصري مينا عطا لعملية جراحية دقيقة في عينيه.
الفنان المصري كتب، على حساباته على مواقع التواصل الاجتماعي: “عملية بسيطة فى عينى”، وهو ما أثار قلق جمهوره بشدة وتسائلوا عن تفاصيل حالته الصحية.
مينا طمأن جمهوره على صحته، بقوله: ” ربنا يخليكم ليا جميعًا و مايحرمنيش منكم ابدًا, انا زى الفل الحمدلله، شكرًا لكل اللى بعتلى او اتصل .. وبتأسف انى مش عارف ارد ، ربنا يديم المحبة”.
ومينا عطا مطرب مصري من مواليد 18 يناير 1990، اشتهر بإتقانه جميع أنواع الغناء وأبرزها الأغاني الرومانسيه شارك ببرنامج اكتشاف المواهب ستار أكاديمي في الموسم العاشر من برنامج ستار أكاديمي ولكن غادر المنافسه في البرايم ما قبل الأخير “النصف نهائي”.
بدأت انطلاقة مينا عطا الفنية، حيث أصدر أول أغنية له بعنوان ” حالة مؤقتة ” في 23 مارس 2015 من كلمات أمير طعيمة، وألحان إيهاب عبدالواحد، توزيع خالد عز، وحققت أكثر من نصف مليون مشاهدة على اليوتيوب، كما قدم برنامج غنائي إذاعي بمشاركة الفنانة رنا سماحة، والذي يحم اسم “غني وبس”.
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