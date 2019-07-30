"ولاد رزق 2".. فيلم عيد الأضحى بدور العرض الإماراتية

بعد النجاح الذي حققه الجزء الأول، يعود الفيلم المصري "ولاد رزق" بجزء ثان يحمل اسم «ولاد رزق 2- عودة أسود الأرض» إلى صالات العرض الإماراتية الخميس 8 أغسطس، بالتزامن مع عرضه في مصر، ليخوض سباق موسم عيد الأضحى السينمائي، بخلطة فنية جديدة.

الفيلم يضم كوكبة من النجوم الذين شاركوا في الجزء الأول وعلى رأسهم أحمد عز، الذي يراهن على نجاحه، وعمرو يوسف، وأحمد الفيشاوي،ومحمد ممدوح، وأحمد داود، وينضم إليهم النجوم غادة عادل، وخالد الصاوي، وإياد نصار، وباسم سمرة، كضيوف شرف.

مفاجأة الفيلم هي المطربة أصالة التي تظهر من خلال مشهد واحد في النهاية، ويتكتم صناع الفيلم على تفاصيل دورها.

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كتب قصة الفيلم صالح الجهيني، وأخرجه طارق العريان، وإنتاج «سينرجي فيلمز» وطارق العريان، وشركة «الطاهر ميديا برودكشن».

وحقق الجزء الأول نجاحاً ساحقاً وقت عرضه في يوليو 2015، سواء داخل مصر، أو في دول مجلس التعاون الخليجي، خصوصاً الإمارات، حيث حقق إيرادات مرتفعة منذ أسبوع عرضه الأول في أغسطس من العام نفسه.

وقدم الجزء الأول قصة أربعة أشقاء يسيرون في طريق الجريمة على عهد قديم بينهم بألا يفترقوا، بشرط أن يتوبوا معاً، لكن عملية واحدة فاشلة تفجر الخلافات بينهم فيتركهم شقيقهم الأكبر والعقل المدبر «رضا» الذي يجسد شخصيته أحمد عز، ليقع البقية في صفقة مرعبة مع تاجر مخدرات، بينما يتعرضون للخيانة، وتطاردهم الشرطة.

الجزء الثاني تدور أحداثه بعد مرور 3 سنوات منذ انتهاء أحداث الأول، وفي هذه المدة حاول الإخوة بشتى الطرق الحفاظ على العهد الذي قطعوه على أنفسهم بالابتعاد عن حياة السرقة والجريمة، لكن حدثاً يطرأ على حياتهم، ويغير كل ذلك ويدخلهم في عوالم جديدة ويضعهم في مواجهات شديدة الخطورة مع عدد من المجرمين المحترفين.