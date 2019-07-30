Jul 30, 2019
تزوج النجم العالمي جورج كلوني، من المحامية البريطانية، من اصل لبناني، امل علم الدين في عام 2014 ورُزقا منذ عامين بتوأم ايلا والكسندر.
ليلة الاثنين، لاحقت الكاميرات جورج وأمل كلوني حيث ظهرا في حالة رومانسية لافتة وانسجام واضح وذلك أثناء توجههما لتناول العشاء في أحد المطاعم في بحيرة كومو، الايطالية مع مصممة الأزياء ستيلا مكارتني، وزوجها ألسدير ويليس.
وكان لافتاً ظهور أمل حافية القدمين خلال توجهها الى المطعم، بينما كانت تمسك حذائها في يدها.
نذكر ان إشاعة الانفصال دائماً ما تلاحق جورج وامل كلوني، إلا انهما دائماً ما يردان على هذه الأقاويل بظهورهما معاً سعداء وآخر انسجام في كل المناسبات.
كانت هذه تفاصيل خبر بالصور- امل علم الدين “حافية القدمين” في نزهة رومانسية مع جورج كلوني لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على بصراحة وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.