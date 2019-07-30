بالصور- امل علم الدين “حافية القدمين” في نزهة رومانسية مع جورج كلوني

تزوج النجم العالمي جورج كلوني، من المحامية البريطانية، من اصل لبناني، امل علم الدين في عام 2014 ورُزقا منذ عامين بتوأم ايلا والكسندر.

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ليلة الاثنين، لاحقت الكاميرات جورج وأمل كلوني حيث ظهرا في حالة رومانسية لافتة وانسجام واضح وذلك أثناء توجههما لتناول العشاء في أحد المطاعم في بحيرة كومو، الايطالية مع مصممة الأزياء ستيلا مكارتني، وزوجها ألسدير ويليس.

وكان لافتاً ظهور أمل حافية القدمين خلال توجهها الى المطعم، بينما كانت تمسك حذائها في يدها.

نذكر ان إشاعة الانفصال دائماً ما تلاحق جورج وامل كلوني، إلا انهما دائماً ما يردان على هذه الأقاويل بظهورهما معاً سعداء وآخر انسجام في كل المناسبات.