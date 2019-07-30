التركية هازال كايا أعلنت حملها بصورة

Jul 30, 2019 أعلنت الممثلة التركية هازال كايا انتظارها مولودها الاول من زوجها المخرج التركي علي أطاي. ونشرت “كايا” صورة تُظهر بطنها المنتفخ جراء حملها في شهرها الخامس وذلك عبر حسابها على انستغرام. وكانت الممثلة التركية هازال كايا قد ودّعت العزوبية وتزوجت من خطيبها الممثل والمخرج التركي علي أطاي بعد سنوات من العلاقة العاطفية في شباط/فبراير 2019.







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