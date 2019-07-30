تامر عاشور يشعل المسرح الروماني بحفل كامل العدد

أحيا النجم تامر عاشور، أمس الإثنين، واحدة من أضخم حفلات المسرح الروماني بالإسكندرية، حيث احتشد آلاف الشباب من الجنسين أمام بوابات المسرح عقب نفاد التذاكر بالكامل.

يأتي الحفل امتدادا لنجاح ألبوم تامر عاشور الأخير "أيام"، لذا حرصت دار الأوبرا في الإسكندرية على أن يكون الحفل ختاما للأنشطة الصيفية لمهرجان الموسيقي والغناء بالمسرح الروماني.

من جانبه حرص عاشور علي تقديم عدد كبير من أغانيه المميزة التي تألق بها طوال مشواره الفني والتي حصدت صيحات وهتافات الإعجاب طوال الحفل منها: "خيالي" ،"حكايات"، "انطق"، "ايام"، "ده حكايه"، "افترقنا"، "يا أهلا"، "قولوله سماح"، "محظوط"، "ف بالي"، "مشوفناش"،"ميدلي سلو"، "أنا راجع"، "خلصانه الحكاية".

كما تخلل الحفل صعود أحد المواهب لمشاركة عاشور إحدى أغانيه، والتي حرص بعدها علي شكر عاشور لإتاحته الفرصة للغناء بجواره.

شهد الحفل تواجد امني كبير لرجال الداخلية للسيطرة علي الجمهور داخل وخارج أسوار المسرح الروماني، وكان ضمن الحضور المنتجة سارة الطباخ، وأيمن نابليون، وآسر عاشور، و محمد عبد الوهاب شقيق المطربة شيرين عبد الوهاب، والفنان حازم إيهاب.

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