جمهور تامر عاشور يحتفي بـحازم إيهاب ويغني معه في الإسكندرية

حرص تامر عاشور، على مشاركة صديقه حازم إيهاب معه في حفله الذي أقيم في الإسكندرية على المسرح الروماني، وطلب منه الصعود على المسرح وطلب منه الغناء وبالفعل قام بذلك بعد إصرار تامر.
وأعلن أنها المرة الأولى التي يغني فيها وقدم أغنية "محظوظ"، وتفاعل معه الجمهور بشكل كبير وغنى معه والتف الجمهور حول حازم إيهاب عقب انتهاء الحفل ولم يغادر إلا بعد أن التقط الصور مع كل المعجبين من مختلف الأعمار.
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