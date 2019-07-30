تعليق دنيا سمير غانم على أزمتها مع زوجها

ظهرت النجمة دنيا سمير غانم، في برنامج الحكاية مع الإعلامي عمرو أديب على قناة إم بي سي، وتحدثت عن أنها دائما ما تتقمص دور الشخصية وتظهر عليها ملامح وآثار الشخصية في تعاملاتها الحياتية.



وأوضحت دنيا قائلة :" إن زوجها الإعلامي رامي رضوان هو أكثر الذين يعانون بسبب عملها، وتقمصها كل دور داخل العمل أدى إلى أزمة لـرامي بسبب تطبيقي ذلك داخل المنزل لفترة لكن دائما زوجي يراعي ذلك ويحفزني على العمل أكثر بتصرفاته معي" .

قد يهمك أيضاً :

Advertisements

دنيا سمير غانم ترفع شعار "فركش" من "بدل الحدوتة 3"

دنيا سمير غانم وشقيقتها تشعلان مواقع التواصل الاجتماعي