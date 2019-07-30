روجينا تشعل إنستجرام بإطلالة جريئة على الشاطئ

شاركت الفنانة روجينا، جمهورها على موقع تبادل الصور والفيديوهات الشهير"إنستجرام" صورا لها وهي تجلس على الشاطئ أثناء قضائها الإجازة الصيفية. وظهرت روجينا بإطلالة جريئة مرتدية فستانا أبيض قصير من الأمام، ونظارة شمس زرقاء دون الاعتماد علي تسريحة معينة، والتقطت روجينا عدة صور مختلفة. وكتبت روجينا علي صورها التي شاركتها: "صباح السعادة ❤️ ". Advertisements قد يهمك ايضاً: أحمد السعدني يهنئ الفنانة روجينا بمناسبة عيد ميلادها تعرف على قصة الحب التي جمعت روجينا وأشرف زكى

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