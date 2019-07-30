15.5 مليون جنيه إيرادات فيلم الفيل الأزرق 2 في 4 أيام

حقق الفيل الأزرق 2 للمخرج مروان حامد والمؤلف أحمد مراد إيرادات تجاوزت 15.5 مليون جنيه مصري في 4 أيام فقط، ومع استمرار ردود الفعل الإيجابية وقدوم موسم عيد الأضحى، من المتوقع أن يكون الفيلم واحدًا من الأكثر تحقيقًا للإيرادات في السينما المصرية.

وخلال هذه الأيام، تواجد الفيل الازرق 2 باستمرار ضمن قائمة اهتمامات تويتر، كذلك انتشرت ظاهرة مشاهدة الفيلم أكثر من مرة بين جمهور مواقع التواصل الاجتماعي، وكان أثر هذا النجاح ظاهرًا مع تحقيق الإعلان الرسمي للفيلم أكثر من 15 مليون مشاهدة على فيسبوك فقط، ليكون هو الأضخم بين الأفلام العربية على الإطلاق.

أحداث الفيل الأزرق 2 تبدأ بعد 5 سنوات من أحداث الجزء الأول، حيث يتم استدعاء د. يحيى راشد لقسم الحالات الخطرة (8 غرب حريم)، ويلتقي هناك بمن يتلاعب بحياته وحياة أسرته، ليستعين يحيى بحبوب الفيل الأزرق في محاولة منه للسيطرة على الأمور وحل الألغاز التي تواجهه.

الجزء الثاني من الفيل الأزرق يضم فريق ونجوم الجزء الأول، وفي مقدمتهم المخرج مروان حامد، المؤلف أحمد مراد، ومدير التصوير أحمد المرسي، المونتير أحمد حافظ، الستايلست ناهد نصر الله، المؤلف الموسيقي هشام نزيه ومصمم الديكور محمد عطية، إضافة إلى المنتج أحمد بدوي مدير سينرجي فيلمز التي أسسها المنتج تامر مرسي.

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ويُعد الفيل الأزرق (2014) واحدًا من أنجح أفلام السينما المصرية في آخر 10 سنوات، حيث حصد الفيلم أكثر من 35 مليون جنيه في دور العرض المصرية وباع حوالي 1.2 مليون تذكرة. ونال الفيلم 8.2 درجات في متوسط تقييمات مستخدمي موقع IMDb عبر أكثر من 21 ألف حساب، وهو رقم كبير بالنسبة للأفلام العربية على الموقع، كما لا يزال الفيلم يحقق مشاهدات عالية على شاشات التليفزيون ومنصات العرض حسب الطلب، ويعد الفيل الأزرق صياغة سينمائية لرواية الكاتب أحمد مراد التي تحمل الاسم نفسه وتصدرت قوائم مبيعات الكتب منذ إطلاقها في 2012، ووصلت إلى القائمة القصيرة في جائزة بوكر العالمية.

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